Futzal üzrə Azərbaycan millisi Qazaxıstana ikinci oyunda da uduzub
Futbol
- 15 aprel, 2026
- 19:36
Futzal üzrə Azərbaycan millisi növbəti yoldaşlıq matçını keçirib.
"Report" xəbər verir ki, Yevgeni Kukseviçin baş məşqçisi olduğu komanda ikinci dəfə Qazaxıstan millisi ilə üz-üzə gəlib.
Aktaudakı "BS Arena"da baş tutan görüş Qazaxıstan yığmasının 4:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Qeyd edək ki, komandalar arasında iki gün əvvəl keçirilən görüşdə meydan sahibləri 9:2 hesablı qələbə qazanmışdı.
