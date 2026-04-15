İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Futzal üzrə Azərbaycan millisi Qazaxıstana ikinci oyunda da uduzub

    Futbol
    • 15 aprel, 2026
    • 19:36
    Futzal üzrə Azərbaycan millisi Qazaxıstana ikinci oyunda da uduzub

    Futzal üzrə Azərbaycan millisi növbəti yoldaşlıq matçını keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, Yevgeni Kukseviçin baş məşqçisi olduğu komanda ikinci dəfə Qazaxıstan millisi ilə üz-üzə gəlib.

    Aktaudakı "BS Arena"da baş tutan görüş Qazaxıstan yığmasının 4:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Qeyd edək ki, komandalar arasında iki gün əvvəl keçirilən görüşdə meydan sahibləri 9:2 hesablı qələbə qazanmışdı.

