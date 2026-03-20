    Premyer Liqa: "Qarabağ" və "Neftçi" rəqiblərindən son məğlubiyyətin əvəzini çıxmağa çalışacaqlar

    Futbol
    • 20 mart, 2026
    • 09:15
    Premyer Liqa: Qarabağ və Neftçi rəqiblərindən son məğlubiyyətin əvəzini çıxmağa çalışacaqlar

    Misli Premyer Liqasında XXV turun daha iki oyunu bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk olaraq "Qarabağ" "Kəpəz"in qonağı olacaq.

    Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda, saat 15:00-da start götürəcək. "Qarabağ" 52 xalla 2-ci pillədə qərarlaşıb. Gəncə təmsilçisi 18 xalla 10-cu sıradadır.

    Günün ikinci görüşündə "Neftçi" "İmişli"ni qəbul edəcək. Matç "Palm Sports Arena"da, saat 19:15-də başlayacaq. Bakı klubu 34 xalla 6-cıdır. Bölgə təmsilçisi 22 xalla 9-cu pillədə qərarlaşıb.

    Xatırladaq ki, "Kəpəz" və "Qarabağ" komandalarının son duelində qərb təmsilçisi qalib gəlib, "Neftçi" – "İmişli" qarşılaşmasında isə bölgə klubu qələbə qazanıb. Bu mənada, favorit komandalar sonuncu məğlubiyyətin əvəzini çıxmağa çalışacaqlar.

    Misli Premyer Liqası

    III dövrə, XXV tur

    20 mart

    15:00. "Kəpəz" – "Qarabağ"

    Hakimlər: Əli Əliyev, Elşad Abdullayev, Tərlan Talıbzadə, Emin Əliyev

    VAR: Rauf Cabarov

    AVAR: Namiq Hüseynov

    Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev

    AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev

    Yevlax şəhər stadionu

    19:15. "Neftçi" - "İmişli"

    Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Cəmil Quliyev, Elvin Bayramov

    VAR: İnqilab Məmmədov

    AVAR: Kamran Bayramov

    Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov

    AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov

    "Palms Sports Arena"

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Araz-Naxçıvan" "Şamaxı"nı (1:0), "Zirə" "Karvan-Yevlax"ı (1:0), "Sabah" isə "Sumqayıt"ı (3:1) məğlub edib.

