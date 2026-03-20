    Digər ölkələr
    • 20 mart, 2026
    • 08:47
    Avstraliyada 149 yanacaqdoldurma məntəqəsinin təchizat problemi yaranıb

    Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar olaraq, Avstraliyanın Yeni Cənubi Uels ştatında onlarla yanacaqdoldurma məntəqəsinin təchizatında fasilələr yaranıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "9News" telekanalı xəbər verib.

    Ştatın hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə, 42 yanacaqdoldurma məntəqəsində heç bir yanacaq, digər 107-də ​​isə dizel yanacağı yoxdur. Regionda təxminən 2 500 yanacaqdoldurma məntəqəsi var.

    Ştatın Baş naziri Kris Minns qeyd edib ki, yanacaq təchizatı ümumiyyətlə kifayətdir, lakin müəyyən ərazilərdə tələbat artır.

    "Kifayət qədər yanacaq olmalıdır, lakin bəzi ərazilərdə o, adi haldan daha tez tükənir", - o deyib.

    Onun sözlərinə görə, hakimiyyət orqanları Yaxın Şərqdə mümkün uzunmüddətli münaqişəyə hazırlaşır, bu ölkədəki vəziyyətə təsir edə biləcək. Bu, xüsusilə dizel yanacağından asılı olan kiçik müəssisələr üçün çətin olaraq qalır.

    Dünyada neftin qiymətlərinin artması fonunda fasilələr baş verir. Avstraliya benzin və dizel yanacağının təxminən 90 %-ni idxal edir, bir neçə bölgədə yanacaq çatışmazlığı barədə məlumat verilib ki, bu da qismən panik alış-veriş səbəbindən baş verib.

    Bu fonda Avstraliya Rəqabət və İstehlakçı Komissiyası (ACCC) Ampol, BP və "Viva Energy" də daxil olmaqla, iri yanacaq şirkətlərinə qarşı mümkün rəqabət pozuntuları və kəskin qiymət artımları ilə bağlı araşdırma başlayıb.

    В Австралии на 149 АЗС возникли проблемы с топливом

