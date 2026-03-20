В Австралии на 149 АЗС возникли проблемы с топливом

Десятки автозаправок в австралийском штате Новый Южный Уэльс столкнулись с перебоями в поставках топлива на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал 9News.

По данным властей штата, 42 автозаправки полностью остались без топлива, еще 107 - без дизеля. Всего в регионе насчитывается около 2,5 тыс. АЗС.

Премьер штата Крис Миннс отметил, что в целом запасов топлива достаточно, однако в отдельных районах наблюдается повышенный спрос.

"Топлива должно хватать, но в некоторых районах оно расходуется быстрее обычного", - сказал он.

По его словам, власти готовятся к возможному затяжному конфликту на Ближнем Востоке, который может повлиять на ситуацию. Особенно сложной она остается для малого бизнеса, зависящего от дизельного топлива.

Перебои фиксируются на фоне роста мировых цен на нефть. Австралия импортирует около 90% бензина и дизеля, и в ряде регионов уже отмечена нехватка топлива, в том числе из-за панических закупок.

На этом фоне Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) начала расследование в отношении крупнейших топливных компаний, включая Ampol, BP и Viva Energy, из-за возможных нарушений конкуренции и резкого роста цен.