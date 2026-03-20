İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Bakıda Əjdərbəy məscidində Ramazan bayramı namazı qılınıb

    Din
    20 mart, 2026
    • 08:00
    Bakıda Əjdərbəy məscidində Ramazan bayramı namazı qılınıb

    Bakıda Əjdərbəy məscidində Ramazan bayramı namazı qılınıb.

    "Report" xəbər verir ki, yüzlərlə paytaxt sakininin qatıldığı bayram namazında dualar edilib, Allahdan mərhəmət, əmin-amanlıq və ruzi-bərəkət dilənilib.

    Qeyd edək ki, Təzəpir məscidində bayram namazı saat 09:00-da qılınacaq.

    Xatırladaq ki, Azərbaycanda Ramazan bayramı 1993-cü ildən dövlət səviyyəsində qeyd olunur. Bu il Ramazan ayı fevralın 19-da başlayıb. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, martın 20-21-i Azərbaycanda Ramazan bayramıdır.

    Foto
    В бакинской мечети Аждарбей совершен праздничный намаз
    Foto
    Eid prayers held at Ajdarbay Mosque in Baku

