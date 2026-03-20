Bakıda Əjdərbəy məscidində Ramazan bayramı namazı qılınıb
Din
- 20 mart, 2026
- 08:00
"Report" xəbər verir ki, yüzlərlə paytaxt sakininin qatıldığı bayram namazında dualar edilib, Allahdan mərhəmət, əmin-amanlıq və ruzi-bərəkət dilənilib.
Qeyd edək ki, Təzəpir məscidində bayram namazı saat 09:00-da qılınacaq.
Xatırladaq ki, Azərbaycanda Ramazan bayramı 1993-cü ildən dövlət səviyyəsində qeyd olunur. Bu il Ramazan ayı fevralın 19-da başlayıb. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, martın 20-21-i Azərbaycanda Ramazan bayramıdır.
