    Зеленский заявил о продуктивности встречи с Трампом

    • 22 января, 2026
    • 18:33
    Зеленский заявил о продуктивности встречи с Трампом

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, отметив продуктивность переговоров.

    Как передает Report, об этом он сообщил в соцсетях.

    "Хорошая встреча с президентом Трампом - продуктивная и содержательная. Обсудили работу команд, и фактически каждый день проходят встречи или общение. Подготовка документов продвигается", - написал он.

    По его словам, отдельное внимание в ходе переговоров было уделено вопросам противовоздушной обороны Украины. Зеленский указал, что предыдущая встреча с американским лидером способствовала укреплению защиты украинского неба. Он выразил надежду, что и текущие договоренности позволят дополнительно усилить ПВО страны.

    "Поблагодарил за предыдущий пакет ракет для ПВО, попросил о дополнительном. (Важны - ред.) Защита жизней, наша стойкость, совместная дипломатическая работа", - добавил он.

    Ранее Трамп также назвал продуктивными переговоры с Зеленским в Давосе.

