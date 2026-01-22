Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Началась встреча Трампа с Зеленским в Давосе

    • 22 января, 2026
    Началась встреча Трампа с Зеленским в Давосе

    Началась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе.

    Об этом сообщает восточноевропейское бюро Report со ссылкой на Офис президента Украины.

    Ранее президент США заявил телеканалу Sky News, что мирное соглашение по Украине "близко к завершению".

