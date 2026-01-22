Началась встреча Трампа с Зеленским в Давосе
- 22 января, 2026
- 16:29
Началась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе.
Об этом сообщает восточноевропейское бюро Report со ссылкой на Офис президента Украины.
Ранее президент США заявил телеканалу Sky News, что мирное соглашение по Украине "близко к завершению".
