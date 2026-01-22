İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Davosda Zelenski ilə Trampın görüşü başlayıb

    Digər ölkələr
    • 22 yanvar, 2026
    • 16:32
    Davosda Zelenski ilə Trampın görüşü başlayıb

    ABŞ Prezidenti Donald Trampla Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin Davosda görüşü başlayıb.

    Bu barədə "Report"un Şərqi Avropa bürosuna Ukrayna Prezidentinin Ofisindən bildirilib.

    Daha əvvəl ABŞ Prezidenti "Sky News" telekanalına Ukrayna ilə bağlı sülh sazişinin "tamamlanmağa yaxın" olduğunu bildirib.

    ABŞ Davos İqtisadi Forumu-2026 Ukrayna
    Началась встреча Трампа с Зеленским в Давосе

    Son xəbərlər

    17:05

    Ötən il Azərbaycanın ixrac etdiyi neftin 56 %-ini İtaliya alıb

    Energetika
    17:01

    Deputat: "Kənd təsərrüfatına subsidiyaların verilməsi fermerlərə xeyir gətirmir"

    ASK
    17:00

    Azərbaycan Karate Federasiyası 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunan tədbir keçirib

    Fərdi
    16:58

    Yaxın zamanda robotik cərrahiyyə əməliyyatı ilə böyrək köçürülməsi də icra olunacaq

    Sağlamlıq
    16:52

    AZAL pərakəndə satış üzrə NDC strategiyasının inkişafı üçün "Accelya" ilə əməkdaşlığa başlayır

    İnfrastruktur
    16:50

    Zərdabda avtomat və qumbara aşkar olunub

    Hadisə
    16:47

    İlham Əliyev: Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma ticarət münasibətlərinin yaranmasında da özünü göstərir

    Xarici siyasət
    16:46

    Deputat: "Sıravi fermerlər və sahibkarlar üçün torpaq icarəsi prosedurları sadələşdirilməlidir"

    ASK
    16:45

    Orban: Macarıstan bütün beynəlxalq sülh təşəbbüsləri, o cümlədən Sülh Şurasını dəstəkləyir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti