Davosda Zelenski ilə Trampın görüşü başlayıb
Digər ölkələr
- 22 yanvar, 2026
- 16:32
ABŞ Prezidenti Donald Trampla Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin Davosda görüşü başlayıb.
Bu barədə "Report"un Şərqi Avropa bürosuna Ukrayna Prezidentinin Ofisindən bildirilib.
Daha əvvəl ABŞ Prezidenti "Sky News" telekanalına Ukrayna ilə bağlı sülh sazişinin "tamamlanmağa yaxın" olduğunu bildirib.
