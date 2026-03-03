Зеленский заявил о недопустимости территориальных уступок России

Украина не уступит России ни одного участка своей территории, принадлежащего украинскому народу.

Как сообщает восточноевропейского бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с группой мусульман за ифтаром в Киеве.

"Мы не отдадим России ничего, что принадлежит украинцам....Целостность Украины - это высший интерес граждан всех национальностей, проживающих в стране. Это интерес всех наших граждан - от Киева до Крыма, от Закарпатья до Донецка. Мы дорожим всеми нашими землями, каждым участком украинской территории, нашим Востоком, Донбассом, каждой пядью нашего Крыма", - подчеркнул он.