Зеленский заявил о недопустимости территориальных уступок России
Другие страны
- 03 марта, 2026
- 10:01
Украина не уступит России ни одного участка своей территории, принадлежащего украинскому народу.
Как сообщает восточноевропейского бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с группой мусульман за ифтаром в Киеве.
"Мы не отдадим России ничего, что принадлежит украинцам....Целостность Украины - это высший интерес граждан всех национальностей, проживающих в стране. Это интерес всех наших граждан - от Киева до Крыма, от Закарпатья до Донецка. Мы дорожим всеми нашими землями, каждым участком украинской территории, нашим Востоком, Донбассом, каждой пядью нашего Крыма", - подчеркнул он.
