Зеленский заявил о недопустимости территориальных уступок России

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 10:01
    Украина не уступит России ни одного участка своей территории, принадлежащего украинскому народу.

    Как сообщает восточноевропейского бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с группой мусульман за ифтаром в Киеве.

    "Мы не отдадим России ничего, что принадлежит украинцам....Целостность Украины - это высший интерес граждан всех национальностей, проживающих в стране. Это интерес всех наших граждан - от Киева до Крыма, от Закарпатья до Донецка. Мы дорожим всеми нашими землями, каждым участком украинской территории, нашим Востоком, Донбассом, каждой пядью нашего Крыма", - подчеркнул он.

    Volodimir Zelenski: Biz ukraynalılara məxsus heç nəyi Rusiyaya verməyəcəyik
    Ukraine won't cede ‘any part' of its land to Russia, Zelenskyy says

