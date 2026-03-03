Volodimir Zelenski: Biz ukraynalılara məxsus heç nəyi Rusiyaya verməyəcəyik
Digər ölkələr
- 03 mart, 2026
- 09:48
Ukraynalılara məxsus heç nə Rusiyaya verilməyəcək.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Kiyevdə bir qrup müsəlman ilə iftar süfrəsi arxasında görüşdə bildirib.
O qeyd edib ki, bu sadəcə bir nəfərin deyil, Ukrayna dövlətinin və milyonlarla vətəndaşın prinsipial mövqeyidir:
"Ukraynanın bütövlüyü ölkədə yaşayan bütün millətdən olan vətəndaşların ali marağıdır. Kiyevdən Krıma, Zakarpatiyadan Donetskə bütün vətəndaşlarımızın marağıdır. Biz bütün torpaqlarımızı, Ukraynanın hər bir ərazini, Şərqimizi, Donbası, Kırımımızın hır qarışını dəyərləndiririk".
