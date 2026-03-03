İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Digər ölkələr
    • 03 mart, 2026
    • 09:48
    Volodimir Zelenski: Biz ukraynalılara məxsus heç nəyi Rusiyaya verməyəcəyik

    Ukraynalılara məxsus heç nə Rusiyaya verilməyəcək.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Kiyevdə bir qrup müsəlman ilə iftar süfrəsi arxasında görüşdə bildirib.

    O qeyd edib ki, bu sadəcə bir nəfərin deyil, Ukrayna dövlətinin və milyonlarla vətəndaşın prinsipial mövqeyidir:

    "Ukraynanın bütövlüyü ölkədə yaşayan bütün millətdən olan vətəndaşların ali marağıdır. Kiyevdən Krıma, Zakarpatiyadan Donetskə bütün vətəndaşlarımızın marağıdır. Biz bütün torpaqlarımızı, Ukraynanın hər bir ərazini, Şərqimizi, Donbası, Kırımımızın hır qarışını dəyərləndiririk".

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi iftar Ramazan ayı Volodimir Zelenski

