Зеленский: Киев готов к деэскалации с РФ при прекращении ударов по энергетике

Украина готова предпринять ответные шаги по деэскалации, если Россия прекратит наносить удары по ее энергетике, критической инфраструктуре и объектам продовольственного экспорта. Возможные пути завершения войны Киев обсуждает с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом заявил Зеленский в соцсети Х.

"С самой первой минуты Украина стремилась к миру. Мы уже внесли десятки дипломатических предложений о том, как достойно завершить эту войну, гарантировать безопасность и предотвратить новые российские вторжения. Сейчас ведется диалог с президентом Трампом и Америкой", - заявил он.

По словам Зеленского, существуют конкретные предложения, способные приблизить мир. Первым этапом должны стать решительные меры по деэскалации.

"Энергетический сектор Украины, критическая инфраструктура и наш экспорт продовольствия должны перестать быть целями для России, и это приведет к соответствующим шагам по деэскалации с нашей стороны", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что необходимые решения возможны и Украина готова работать над ними. Этот вопрос Зеленский в том числе готов обсудить с партнерами на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.