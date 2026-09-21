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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Зеленский: Киев готов к деэскалации с РФ при прекращении ударов по энергетике

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 18:16
    Зеленский: Киев готов к деэскалации с РФ при прекращении ударов по энергетике

    Украина готова предпринять ответные шаги по деэскалации, если Россия прекратит наносить удары по ее энергетике, критической инфраструктуре и объектам продовольственного экспорта. Возможные пути завершения войны Киев обсуждает с президентом США Дональдом Трампом.

    Как передает Report, об этом заявил Зеленский в соцсети Х.

    "С самой первой минуты Украина стремилась к миру. Мы уже внесли десятки дипломатических предложений о том, как достойно завершить эту войну, гарантировать безопасность и предотвратить новые российские вторжения. Сейчас ведется диалог с президентом Трампом и Америкой", - заявил он.

    По словам Зеленского, существуют конкретные предложения, способные приблизить мир. Первым этапом должны стать решительные меры по деэскалации.

    "Энергетический сектор Украины, критическая инфраструктура и наш экспорт продовольствия должны перестать быть целями для России, и это приведет к соответствующим шагам по деэскалации с нашей стороны", - заявил Зеленский.

    Он подчеркнул, что необходимые решения возможны и Украина готова работать над ними. Этот вопрос Зеленский в том числе готов обсудить с партнерами на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Владимир Зеленский Дональд Трамп Российско-украинский конфликт Украина Российская Федерация (РФ) Соединенные Штаты Америки (США)
    Zelenski: Enerji obyektlərinə zərbələr dayandırılsa, Kiyev Rusiya ilə deeskalasiyaya hazırdır
    Zelenskyy says Ukraine ready for de-escalation steps to end war

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