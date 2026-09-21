İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Zelenski: Enerji obyektlərinə zərbələr dayandırılsa, Kiyev Rusiya ilə deeskalasiyaya hazırdır

    Digər ölkələr
    • 21 sentyabr, 2026
    • 18:20
    Zelenski: Enerji obyektlərinə zərbələr dayandırılsa, Kiyev Rusiya ilə deeskalasiyaya hazırdır

    Rusiya Ukraynanın enerji, kritik infrastruktur və ərzaq ixracı obyektlərinə zərbə endirməyi dayandırarsa, deeskalasiya istiqamətində cavab addımları atıla bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    Kiyev müharibənin başa çatmasının mümkün yollarını ABŞ Prezidenti Donald Trampla müzakirə edir.

    "Ukrayna elə ilk dəqiqədən sülhə can atıb. Biz artıq bu müharibəni ləyaqətlə necə başa çatdırmaq, təhlükəsizliyə zəmanət vermək və Rusiyanın yeni müdaxilələrinin qarşısını almaq barədə onlarla diplomatik təklif irəli sürmüşük. Hazırda Prezident Tramp və ABŞ ilə dialoq aparılır", - o bildirib.

    Zelenskinin sözlərinə görə, sülhü yaxınlaşdıra biləcək konkret təkliflər mövcuddur. İlk mərhələ deeskalasiya üzrə qəti tədbirlər olmalıdır.

    "Enerji sektoru, kritik infrastruktur və ərzaq ixracımız Rusiya üçün hədəf olmaqdan çıxmalıdır və bu, bizim tərəfimizdən deeskalasiya istiqamətində müvafiq addımlara gətirib çıxaracaq", - Zelenski bildirib.

    O vurğulayıb ki, zəruri qərarlar mümkündür və Ukrayna onların üzərində işləməyə hazırdır. Zelenski bu məsələni Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyası çərçivəsində tərəfdaşları ilə müzakirə etməyə də hazırdır.

    Volodimir Zelenski Donald Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Зеленский: Киев готов к деэскалации с РФ при прекращении ударов по энергетике
    Zelenskyy says Ukraine ready for de-escalation steps to end war

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