Зеленский: Важно поддерживать Украину, Балканы и Молдову на пути в ЕС
Другие страны
- 02 октября, 2025
- 13:26
Каждая страна в Европе заслуживает реальных гарантий безопасности в той же степени, в какой и Украина.
Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 7-ом саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене.
По словам Зеленского, необходимо распространить эффективные модели гарантии безопасности на страны Европейского сообщества.
Зеленский также подчеркнул важность поддержки Молдовы, Украины и Западных Балкан на пути к членству в Европейский Союз.
"Нам нужен реальный прогресс. Украина завершила скрининг (первый шаг в переговорах о вступлении в ЕС - ред.). Мы готовы открыть первый кластер", - добавил он.
