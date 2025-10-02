Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 13:26
    Зеленский: Важно поддерживать Украину, Балканы и Молдову на пути в ЕС

    Каждая страна в Европе заслуживает реальных гарантий безопасности в той же степени, в какой и Украина.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 7-ом саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене.

    По словам Зеленского, необходимо распространить эффективные модели гарантии безопасности на страны Европейского сообщества.

    Зеленский также подчеркнул важность поддержки Молдовы, Украины и Западных Балкан на пути к членству в Европейский Союз.

    "Нам нужен реальный прогресс. Украина завершила скрининг (первый шаг в переговорах о вступлении в ЕС - ред.). Мы готовы открыть первый кластер", - добавил он.

