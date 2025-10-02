İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Zelenski: Ukrayna, Balkan ölkələri və Moldovanın Aİ-yə üzvlüyünü dəstəkləmək vacibdir

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2025
    • 14:18
    Avropada hər bir ölkə Ukrayna ilə eyni dərəcədə real təhlükəsizlik zəmanətləri ilə təmin olunmağa layiqdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski "Avropa Siyasi Birliyi"nin Kopenhagendə keçirilən 7-ci sammitində çıxışı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, təhlükəsizlik zəmanətlərinin effektiv modelləri Avropa Birliyi ölkələrində də tətbiq edilməlidir.

    V.Zelenski həmçinin Moldova, Ukrayna və Qərbi Balkan ölkələrinin Avropa İttifaqına üzvlüyü yolunda dəstəklənməsinin vacibliyini vurğulayıb.

    "Bizə real irəliləyiş lazımdır. Ukrayna skrinqi tamamlayıb (Aİ-yə üzvlük danışıqlarında ilk addım - red.). Biz ilk klasteri açmağa hazırıq", - o əlavə edib.

    Зеленский: Важно поддерживать Украину, Балканы и Молдову на пути в ЕС
    Zelenskyy: Important to support Ukraine, Balkans, and Moldova on their path to EU

