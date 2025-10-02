Zelenski: Ukrayna, Balkan ölkələri və Moldovanın Aİ-yə üzvlüyünü dəstəkləmək vacibdir
- 02 oktyabr, 2025
- 14:18
Avropada hər bir ölkə Ukrayna ilə eyni dərəcədə real təhlükəsizlik zəmanətləri ilə təmin olunmağa layiqdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski "Avropa Siyasi Birliyi"nin Kopenhagendə keçirilən 7-ci sammitində çıxışı zamanı bildirib.
Onun sözlərinə görə, təhlükəsizlik zəmanətlərinin effektiv modelləri Avropa Birliyi ölkələrində də tətbiq edilməlidir.
V.Zelenski həmçinin Moldova, Ukrayna və Qərbi Balkan ölkələrinin Avropa İttifaqına üzvlüyü yolunda dəstəklənməsinin vacibliyini vurğulayıb.
"Bizə real irəliləyiş lazımdır. Ukrayna skrinqi tamamlayıb (Aİ-yə üzvlük danışıqlarında ilk addım - red.). Biz ilk klasteri açmağa hazırıq", - o əlavə edib.
