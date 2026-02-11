Зеленский: Украину за ночь атаковали 129 ударных БПЛА, большинство — "шахеды"

ВС России за минувшую ночь атаковали территорию Украины в общей сложности 129 ударными беспилотниками.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети Х.

"В общей сложности с вечера территорию Украины атаковали 129 ударных беспилотников, значительная часть из которых - дроны типа "шахед",- написал он.

По его словам, беспилотники в частности ударили по Запорожской и Сумской областям.

"Сегодня утром беспилотник атаковал городскую больницу в Запорожье. Ночью в Сумской области в результате удара беспилотника пострадали шесть человек, в том числе дети. К сожалению, один человек погиб",- написал он.

Он также добавил, что до рассвета был нанесен удар по железнодорожному депо в Конотопе, поврежден пожарный поезд. Сообщается также о нанесении ударов по Днепровской, Запорожской и Полтавской областям.