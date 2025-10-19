Зеленский: Украина не собирается дарить России свои территории

Украина не собирается дарить России какие-либо свои территории. Киев с союзниками только усилят давление на Москву, чтобы добиться справедливого мира.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

По его словам, сейчас нужны долговременное сотрудничество и реальные результаты от Европы. Причем как в краткосрочной перспективе, так и в более долгосрочной.

"И почти каждый день сейчас - в коммуникации с лидерами для того, чтобы прийти к общей позиции - всех в Европе - по давлению на Россию, правильному давлению. Мы ничего не будем дарить... (РФ - ред.), и ничего не забудем. Мы четко видим, что Россия является долговременной угрозой", - отметил Зеленский.

Как сообщал ранее The Washington Post, российский лидер Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом потребовал от Украины полный контроль над Донецкой область в обмен на якобы выход армии РФ из Запорожской и Херсонской областей.