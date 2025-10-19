İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Zelenski: Ukrayna öz ərazilərini Rusiyaya vermək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    • 19 oktyabr, 2025
    • 17:47
    Zelenski: Ukrayna öz ərazilərini Rusiyaya vermək niyyətində deyil

    Ukraynanın heç bir ərazisini Rusiyaya vermək niyyəti yoxdur. Kiyev və müttəfiqləri ədalətli sülhə nail olmaq üçün Moskvaya təzyiqləri artıracaqlar.

    "Report" "RBK- Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski deyib.

    Onun sözlərinə görə, indi lazım olan uzunmüddətli əməkdaşlıq və Avropadan həm qısa, həm də uzunmüddətli perspektivdə nəzərəçarpacaq nəticələrdir.

    "Biz Rusiyaya heç nə verməyəcəyik və heç nəyi unutmayacağıq. Çünki Rusiyanın uzunmüddətli təhlükə olduğunu açıq şəkildə görürük", - Zelenski qeyd edib.

    Rusiya Ukrayna Volodimir Zelenski
    Зеленский: Украина не собирается дарить России свои территории
    Zelenskyy: Ukraine will not give up its territories to Russia

    Son xəbərlər

    18:47

    Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsini bitirə biləcəyinə əmindir

    Digər ölkələr
    18:46

    KİV: İsrail Qəzzanın mərkəzinə güclü zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:41

    İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi: Qəzza silahlardan təmizlənməlidir

    Digər ölkələr
    18:37

    Tbilisidəki etiraz aksiyaları ilə əlaqədar 14 nəfər saxlanılıb

    Region
    18:33

    İsrail ordusu Qəzza sakinlərini təxliyə etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    18:29

    Azərbaycanın amputant millisinin baş məşqçisi: "Oyunçularımız verilən tapşırıqlardan da artığını yerinə yetirdilər"

    Futbol
    18:20

    Atəşkəsdən sonra Qəzzada 51 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    18:09
    Foto

    Azərbaycanın amputant yığması Millətlər Liqasının C qrupunu bürünc medalla başa vurub

    Futbol
    18:04

    HƏMAS daha bir girovun cəsədini İsrailə təhvil verməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti