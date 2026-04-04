Украина и Турция достигли новых договоренностей по сотрудничеству в сфере безопасности
- 04 апреля, 2026
- 20:24
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле двусторонние отношения, ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом Зеленский написал в соцсети Х.
"Договорились о новых шагах в сотрудничестве в сфере безопасности. Это касается прежде всего тех вещей, которыми мы можем поддержать Турцию: экспертиза, технологии, опыт. Принципиальная политическая готовность работать вместе есть, и наши команды в ближайшие дни финализируют детали". - отметил он.
По его словам, стороны также обсудили практические шаги для реализации совместных проектов в развитии газовой инфраструктуры, а также возможности совместной разработки газовых месторождений.
"Благодарен президенту (Эрдогану - ред.) и народу Турции за последовательную поддержку нашей независимости и территориальной целостности. Ценим наше тесное взаимодействие на протяжении всех этих лет, которое позволяет нам работать над действительно серьезными проектами, которые могут усилить весь наш регион", - заключил Зеленский.
During a meeting with President of Türkiye @RTErdogan in Istanbul, we discussed bilateral relations between our countries, as well as the situation in Europe and the Middle East. It is important that joint and coordinated actions strengthen the protection of life and help deliver… pic.twitter.com/jWN2b6BlkU— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2026