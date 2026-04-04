    Украина и Турция достигли новых договоренностей по сотрудничеству в сфере безопасности

    • 04 апреля, 2026
    • 20:24
    Украина и Турция достигли новых договоренностей по сотрудничеству в сфере безопасности

    Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле двусторонние отношения, ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом Зеленский написал в соцсети Х.

    "Договорились о новых шагах в сотрудничестве в сфере безопасности. Это касается прежде всего тех вещей, которыми мы можем поддержать Турцию: экспертиза, технологии, опыт. Принципиальная политическая готовность работать вместе есть, и наши команды в ближайшие дни финализируют детали". - отметил он.

    По его словам, стороны также обсудили практические шаги для реализации совместных проектов в развитии газовой инфраструктуры, а также возможности совместной разработки газовых месторождений.

    "Благодарен президенту (Эрдогану - ред.) и народу Турции за последовательную поддержку нашей независимости и территориальной целостности. Ценим наше тесное взаимодействие на протяжении всех этих лет, которое позволяет нам работать над действительно серьезными проектами, которые могут усилить весь наш регион", - заключил Зеленский.

    Zelenski: Ukrayna və Türkiyə təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığa dair yeni razılaşmalar əldə edib

    Последние новости

    19:35
    Фото

    В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и Азербайджана

    Наука и образование
    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    Другие страны
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
    Лента новостей