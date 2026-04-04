Украина и Турция достигли новых договоренностей по сотрудничеству в сфере безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле двусторонние отношения, ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом Зеленский написал в соцсети Х.

"Договорились о новых шагах в сотрудничестве в сфере безопасности. Это касается прежде всего тех вещей, которыми мы можем поддержать Турцию: экспертиза, технологии, опыт. Принципиальная политическая готовность работать вместе есть, и наши команды в ближайшие дни финализируют детали". - отметил он.

По его словам, стороны также обсудили практические шаги для реализации совместных проектов в развитии газовой инфраструктуры, а также возможности совместной разработки газовых месторождений.

"Благодарен президенту (Эрдогану - ред.) и народу Турции за последовательную поддержку нашей независимости и территориальной целостности. Ценим наше тесное взаимодействие на протяжении всех этих лет, которое позволяет нам работать над действительно серьезными проектами, которые могут усилить весь наш регион", - заключил Зеленский.