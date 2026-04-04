    Zelenski: Ukrayna və Türkiyə təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığa dair yeni razılaşmalar əldə edib

    • 04 aprel, 2026
    • 20:39
    Zelenski: Ukrayna və Türkiyə təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığa dair yeni razılaşmalar əldə edib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski İstanbulda türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla ikitərəfli münasibətləri, Avropa və Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Zelenski "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıqda yeni addımlar barədə razılığa gəldik. Bu, ilk növbədə Türkiyəni dəstəkləyə biləcəyimiz məsələlərə: ekspertiza, texnologiyalar, təcrübəyə aiddir. Birlikdə işləmək üçün prinsipial siyasi hazırlıq var və komandalarımız yaxın günlərdə detalları yekunlaşdıracaq", - Zelenski qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, tərəflər qaz infrastrukturunun inkişafında birgə layihələrin həyata keçirilməsi üçün praktiki addımları, eləcə də qaz yataqlarının birgə işlənməsi imkanlarını da müzakirə ediblər:

    "Müstəqilliyimizə və ərazi bütövlüyümüzə ardıcıl dəstəyə görə prezidentə (Ərdoğana - red.) və Türkiyə xalqına minnətdaram. Bütün bu illər ərzində bizə regionu gücləndirə biləcək ciddi layihələr üzərində işləməyə imkan verən qarşılıqlı fəaliyyəti müsbət qiymətləndiririk".

    Украина и Турция достигли новых договоренностей по сотрудничеству в сфере безопасности

    İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edir

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilib

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində YAP ərazi ilk partiya təşkilatına yeni sədr və sədr müavini seçilib

    TÜRKSOY-un Baş Katibi: "1926-cı ildə Bakıda keçirilən Türkoloji Qurultay türk dünyasının birliyi yolunda əhəmiyyətli mərhələ olub"

    Tbilisidə Mehriban Əliyevanın şərəfinə lanç verilib

    Gəncədə yeniyetmə cüdoçular üçün beynəlxalq təlim-məşq toplanışına start verilib

    İrandan Azərbaycana indiyədək 3 322 nəfər təxliyə olunub

