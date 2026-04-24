    Зеленский: Украина и Россия провели новый обмен пленными по формуле 193 на 193

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом обмене пленными с Россией по формуле "193 на 193".

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

    По его словам, среди освобожденных 193 украинских военнослужащих - представители Вооруженных сил, Национальной гвардии, Пограничной службы, Национальной полиции и Государственной специальной транспортной службы.

    Зеленский отметил, что среди возвращенных есть раненые, а также военнослужащие, против которых в России были возбуждены уголовные дела.

    Президент подчеркнул важность продолжения обменов пленными и поблагодарил всех, кто участвует в этом процессе, включая украинских военных и международных партнеров.

    "Мы помним каждого и продолжаем ежедневно работать над тем, чтобы вернуть наших людей домой из российского плена", - заявил он.

    Напомним, перед этим обмен пленными состоялся 11 апреля, накануне Пасхи, который стал 72-м по счету. Тогда домой было возвращено 175 военнослужащих и 7 гражданских украинцев.

    Zelenski: Ukrayna və Rusiya "193-ün 193-ə" formulu üzrə yeni əsir mübadiləsi həyata keçirib
    Zelenskyy: 193 Ukrainian troops return home in prisoner exchange

