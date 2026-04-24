Зеленский: Украина и Россия провели новый обмен пленными по формуле "193 на 193"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом обмене пленными с Россией по формуле "193 на 193".

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

По его словам, среди освобожденных 193 украинских военнослужащих - представители Вооруженных сил, Национальной гвардии, Пограничной службы, Национальной полиции и Государственной специальной транспортной службы.

Зеленский отметил, что среди возвращенных есть раненые, а также военнослужащие, против которых в России были возбуждены уголовные дела.

Президент подчеркнул важность продолжения обменов пленными и поблагодарил всех, кто участвует в этом процессе, включая украинских военных и международных партнеров.

"Мы помним каждого и продолжаем ежедневно работать над тем, чтобы вернуть наших людей домой из российского плена", - заявил он.

Напомним, перед этим обмен пленными состоялся 11 апреля, накануне Пасхи, который стал 72-м по счету. Тогда домой было возвращено 175 военнослужащих и 7 гражданских украинцев.