İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Zelenski: Ukrayna və Rusiya 193-ün 193-ə formulu üzrə yeni əsir mübadiləsi həyata keçirib

    Ukrayna və Rusiya "193-ün 193-ə" formulu üzrə yeni əsir mübadiləsi həyata keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    Onun sözlərinə görə, azad edilmiş 193 ukraynalı hərbi qulluqçu arasında Silahlı Qüvvələrin, Milli Qvardiyanın, Sərhəd Xidmətinin, Milli Polisin və Dövlət Xüsusi Nəqliyyat Xidmətinin nümayəndələri var.

    Zelenski qeyd edib ki, qaytarılanlar arasında yaralılar, həmçinin Rusiyada barələrində cinayət işi açılmış hərbi qulluqçular da var.

    Prezident əsir mübadilələrinin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb və bu prosesdə iştirak edən hər kəsə, o cümlədən ukraynalı hərbçilərə və beynəlxalq tərəfdaşlara təşəkkürünü bildirib.

    "Biz hər kəsi xatırlayırıq və insanlarımızı Rusiya əsirliyindən evə qaytarmaq üçün hər gün işləməyə davam edirik", - o deyib.

    Xatırladaq ki, bundan əvvəl əsir mübadiləsi Pasxa bayramı ərəfəsində, aprelin 11-də baş tutmuşdu və bu, sayca 72-ci mübadilə idi. O zaman 175 hərbi qulluqçu və 7 mülki ukraynalı evə qaytarılmışdı.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Volodimir Zelenski Əsir mübadiləsi
    Зеленский: Украина и Россия провели новый обмен пленными по формуле "193 на 193"
    Zelenskyy: 193 Ukrainian troops return home in prisoner exchange

