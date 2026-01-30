Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Зеленский: Украина готова к деэскалации с РФ

    Другие страны
    • 30 января, 2026
    • 12:28
    Зеленский: Украина готова к деэскалации с РФ

    Украина готова к деэскалационным шагам с РФ, и будет зеркально придерживаться энергетического перемирия, хотя напрямую в Абу-Даби оно не обсуждалось.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

    "В Абу-Даби [трехсторонние переговоры Украины, РФ и США 24-25 января] обсуждались различные вопросы, самые чувствительные. Также американская сторона отдельно говорила с нами. И США сказали, что хотят поднять вопрос деэскалации - с обеих сторон демонстрировать шаги по неиспользованию дальнобойных возможностей, чтобы обеспечить больше пространства для дипломатии", - заявил Зеленский.

    Зеленский подчеркнул, что украинская переговорная группа позвонила, чтобы проконсультироваться, и он в ходе разговора подтвердил, что Украина будет придерживаться зеркального отношения относительно таких шагов.

    "В любом случае, мы хотим закончить войну и мы готовы к деэскалационным шагам. Если не будет Россия бить по нам, мы не будем применять ответные шаги. Вот и все, и мы об этом принципе ранее уже тоже говорили. Это возможность, а не договоренность", - добавил глава государства.

    Он также подчеркнул, что пока нет официальной договоренности о прекращении огня. "Нет никаких секретов. Прямого диалога, прямых договоренностей по этому поводу между нами и Россией не было", - добавил Зеленский.

    "Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, - мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров - США. Мы всегда демонстрируем, что поддерживаем все рациональные американские инициативы, поддерживаем любые реальные инициативы по деэскалации и тому подобное", - отметил президент Украины.

    Напомним, вчера вечером, 30 января, президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что договорился с главой Кремля Владимиром Путиным о прекращении ударов по Украине. Позже президент Украины подтвердил информацию об энергетическом перемирии с РФ.

