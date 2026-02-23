Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Зеленский: Украина продолжит санкционную политику против Лукашенко

    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 16:03
    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении санкционной политики против президента Беларуси Александра Лукашенко, подчеркнув, что меры будут касаться не только него, но и его окружения и членов семьи.

    Как передает Report со ссылкой на соцсети Зеленского, об этом он заявил в интервью изданию "Зеркало".

    "Санкции против Лукашенко - это первый шаг. Мы будем развивать этот процесс и сейчас работаем над юридической базой для продолжения санкционной политики. Это будет касаться не только Лукашенко, но и его окружения, его сыновей и т.д.", - сказал он.

    По словам Зеленского, Украина будет следить за всей военной помощью, которую Лукашенко оказывает России, и активно подключаться к дипломатическому треку с США. Он отметил, что ранее вопрос Лукашенко не поднимался с американской стороной, так как украинская сторона видела, что США настроены наладить с ним коммуникацию и добиться дипломатического результата. Однако, по его словам, сейчас Украина подключается к этому процессу и намерена это обсуждать с США.

    Он также добавил, что знает о планах проведения совместных с Россией военных учений на территории Беларуси. По его словам, Украина будет следить за масштабом этих учений, так как ранее крупные маневры совпадали с началом наступления на территорию Украины. Зеленский подчеркнул, что это представляет серьезные риски как для Украины, так и для белорусского населения.

