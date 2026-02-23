İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Zelenski: Lukaşenkoya qarşı sanksiya siyasətini davam etdirəcəyik

    Digər ölkələr
    • 23 fevral, 2026
    • 16:19
    Zelenski: Lukaşenkoya qarşı sanksiya siyasətini davam etdirəcəyik

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya qarşı sanksiya siyasətinin davam etdiriləcəyini və tədbirlərin təkcə ona deyil, həm də onun ətrafına və ailə üzvlərinə şamil olunacağını bildirib.

    "Report" Zelenskinin sosial şəbəkə hesablarına istinadən xəbər verir ki, o bu barədə "Zerkalo" nəşrinə müsahibəsində deyib.

    "Lukaşenkoya qarşı sanksiyalar - ilk addımdır. Biz bu prosesi inkişaf etdirəcəyik və hazırda sanksiya siyasətinin davam etdirilməsi üçün hüquqi baza üzərində işləyirik. Bu, təkcə Lukaşenkoya deyil, həm də onun ətrafına, oğullarına və s. şamil olunacaq", - o bildirib.

    Zelenskinin sözlərinə görə, Ukrayna Lukaşenkonun Rusiyaya göstərdiyi bütün hərbi yardımı izləyəcək və ABŞ ilə diplomatik istiqamətə aktiv şəkildə qoşulacaq. O qeyd edib ki, əvvəllər Lukaşenko məsələsi ABŞ tərəfi ilə qaldırılmırdı, çünki Ukrayna tərəfi ABŞ-nin onunla əlaqə qurmaq və diplomatik nəticə əldə etmək niyyətində olduğunu görürdü. Lakin onun sözlərinə görə, hazırda Ukrayna bu prosesə qoşulur və bunu ABŞ ilə müzakirə etmək niyyətindədir.

    Ukrayna Prezidenti həmçinin qeyd edib ki, Belarus ərazisində Rusiya ilə birgə hərbi təlimlərin keçirilməsi planlarından xəbərdardır. Onun sözlərinə görə, Ukrayna bu təlimləri diqqətlə izləyəcək, çünki daha əvvəl iri manevrlər Ukrayna ərazisinə hücumun başlaması ilə üst-üstə düşürdü. Zelenski vurğulayıb ki, bu, həm Ukrayna, həm də Belarus əhalisi üçün ciddi risklər yaradır.

    Volodimir Zelenski Rusiya-Ukrayna müharibəsi Aleksandr Lukaşenko
    Зеленский: Украина продолжит санкционную политику против Лукашенко

    Son xəbərlər

    16:23
    Foto

    Dəniz kənarında tapılan quş cəsədlərində heyvan xəstəliyi aşkarlanmayıb- RƏSMİ

    Sağlamlıq
    16:23

    Azərbaycan və Qambiya arasında siyasi məsləhətləşmələrin keçirilməsi planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    16:22

    Naxçıvanda 2015-2020-ci illərdə imzalanmış 10 fərman ləğv edilib

    Daxili siyasət
    16:20
    Foto

    Bakıda media nümayəndələri üçün WUF13-lə bağlı məlumatlandırma sessiyası keçirilib

    İnfrastruktur
    16:19

    Zelenski: Lukaşenkoya qarşı sanksiya siyasətini davam etdirəcəyik

    Digər ölkələr
    16:17

    "Partizan"ın baş məşqçisi postundan qovulub

    Futbol
    16:12

    Azərbaycan Çindən hibrid avtomobillərin idxalını kəskin artırıb

    Biznes
    16:09

    Bosniya və Herseqovinanın ən qədim kömür mədəni bağlanır

    Digər ölkələr
    16:07

    Azərbaycan çay ixracını artırıb, idxalını isə azaldıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti