Зеленский: Скорая встреча с Трампом необходима
Другие страны
- 13 октября, 2025
- 20:22
Президент Украины Владимир Зеленский планирует в пятницу, 17 октября, встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Как сообщает восточно-европейское бюро Report, об этом Зеленский сказал сегодня на совместной пресс-конференции с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас в Киеве.
"Есть такие темы, которые нельзя обсуждать по телефону. Поэтому моя скорая встреча с президентом США Дональдом Трампом необходима", - подчеркнул он.
Зеленский также отметил, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко и руководитель Офиса президента Андрей Ермак уже отправились в США: "После их переговоров должна состояться наша встреча с Трампом".
