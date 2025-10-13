Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Зеленский: Скорая встреча с Трампом необходима

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 20:22
    Президент Украины Владимир Зеленский планирует в пятницу, 17 октября, встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

    Как сообщает восточно-европейское бюро Report, об этом Зеленский сказал сегодня на совместной пресс-конференции с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас в Киеве.

    "Есть такие темы, которые нельзя обсуждать по телефону. Поэтому моя скорая встреча с президентом США Дональдом Трампом необходима", - подчеркнул он.

    Зеленский также отметил, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко и руководитель Офиса президента Андрей Ермак уже отправились в США: "После их переговоров должна состояться наша встреча с Трампом".

