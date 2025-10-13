Зеленский: Скорая встреча с Трампом необходима

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в пятницу, 17 октября, встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, об этом Зеленский сказал сегодня на совместной пресс-конференции с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас в Киеве.

"Есть такие темы, которые нельзя обсуждать по телефону. Поэтому моя скорая встреча с президентом США Дональдом Трампом необходима", - подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко и руководитель Офиса президента Андрей Ермак уже отправились в США: "После их переговоров должна состояться наша встреча с Трампом".