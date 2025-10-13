İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Zelenski: Donald Tramp ilə tezliklə görüşməyim şərtdir

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 20:06
    Zelenski: Donald Tramp ilə tezliklə görüşməyim şərtdir

    "Elə mövzular var ki, onu telefonda danışmaq olmur. Buna görə də mənim ABŞ Prezidenti Donald Tramp ilə tezliklə görüşməyim şərtdir".

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bu gün Kiyevdə Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallasla birgə mətbuat konfransında bildirib.

    O qeyd edib ki, bu görüş tezliklə baş tutacaq.

    V.Zelenski onu da qeyd edib ki, artıq Ukraynanın Baş naziri Yuliya Sviridrenko və Prezident Ofisinin rəhbəri Andrey Yermak ABŞ-yə yola düşüblər: "Onların danışığının ardınca bizim Tramp ilə görüşümüz olmalıdır".

