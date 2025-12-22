İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanın aparıcı sement istehsalçısının səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Biznes
    • 22 dekabr, 2025
    • 16:49
    Azərbaycanın aparıcı sement istehsalçısının səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Yanvarın 19-da, saat 11:00-da "Norm" ASC-nin səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, yığıncaq Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ümid qəsəbəsi, Salyan şosesi (Səngərqaya-1 yolu), 7-ci km, 1 ünvanında olacaq.

    Yığıncağın gündəliyinə şirkətin Direktorlar Şurasına yeni üzv təyin edilməsi və Şuranın tərkibinin təsdiq edilməsi, cəmiyyətin strateji layihələrinə dair müzakirələrin aparılması və müvafiq qərarların qəbul edilməsi, cari fəaliyyətlə bağlı digər məsələlərin müzakirə edilməsi daxildir.

    Xatırladaq ki, "Norm" 2006-cı ildə yaradılıb, ölknin aparıcı sement istehsalçılarından biridir. Onun nizamnamə kapitalı 161,962 milyon manatdır.

    Norm Sement səhmdarların yığıncağı

    Son xəbərlər

    16:50

    Bakıda tibb müəssisəsindən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    16:49

    WUF13 Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın qlobal urbanizasiya gündəliyinin formalaşmasında fəal iştirakçısı olduğunu təsdiqləyir - RƏY

    Xarici siyasət
    16:49

    Azərbaycanın aparıcı sement istehsalçısının səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Biznes
    16:48
    Foto

    Fuad Babayev: Jurnalistin əsas aktivi auditoriyasıdır

    Media
    16:45

    Premyer Liqada 2026-cı ilin ilk oyunlarının başlama tarixləri açıqlanıb

    Futbol
    16:40

    Cevdet Yılmaz: "Çindən Avropaya uzanan ticarət əlaqələri Türkiyə və Azərbaycanın ittifaqı ilə formalaşacaq"

    Biznes
    16:38

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Növbəti ildə nəticələrin daha yaxşı olacağına inanıram"

    Fərdi
    16:34

    ICESCO-nun Baş direktoru İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    16:33

    Azərbaycan dənizçilik standartlarının təkmilləşdirilməsi üzrə yeni təşəbbüslər irəli sürüb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti