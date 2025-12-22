Premyer Liqada 2026-cı ilin ilk oyunlarının başlama tarixləri açıqlanıb
Futbol
- 22 dekabr, 2025
- 16:45
Misli Premyer Liqasında 2026-cı ilin ilk oyunlarının başlama tarixləri açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, XVII turun matçları yanvarın 23-də start götürəcək və 3 gün davam edəcək.
Açılış qarşılaşması Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda "İmişli" və "Araz-Naxçıvan" komandaları arasında olacaq.
23 yanvar
14:30. "İmişli" – "Araz-Naxçıvan"
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
19:00. "Neftçi" – "Zirə"
"Palms Sports Arena"
24 yanvar
14:00. "Şamaxı" – "Qəbələ"
Şamaxı şəhər stadionu
16:30. "Qarabağ" – "Kəpəz"
"Azərsun Arena"
25 yanvar
16:00 . "Turan Tovuz" – "Sumqayıt"
Tovuz şəhər stadionu
18:30. "Sabah" – "Karvan-Yevlax"
"Bank Respublika Arena"
