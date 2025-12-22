İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Premyer Liqada 2026-cı ilin ilk oyunlarının başlama tarixləri açıqlanıb

    Futbol
    • 22 dekabr, 2025
    • 16:45
    Premyer Liqada 2026-cı ilin ilk oyunlarının başlama tarixləri açıqlanıb

    Misli Premyer Liqasında 2026-cı ilin ilk oyunlarının başlama tarixləri açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, XVII turun matçları yanvarın 23-də start götürəcək və 3 gün davam edəcək.

    Açılış qarşılaşması Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda "İmişli" və "Araz-Naxçıvan" komandaları arasında olacaq.

    23 yanvar

    14:30. "İmişli" – "Araz-Naxçıvan"

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    19:00. "Neftçi" – "Zirə"

    "Palms Sports Arena"

    24 yanvar

    14:00. "Şamaxı" – "Qəbələ"

    Şamaxı şəhər stadionu

    16:30. "Qarabağ" – "Kəpəz"

    "Azərsun Arena"

    25 yanvar

    16:00 . "Turan Tovuz" – "Sumqayıt"

    Tovuz şəhər stadionu

    18:30. "Sabah" – "Karvan-Yevlax"

    "Bank Respublika Arena"

    Futbol Premyer Liqa XVII turun matçları "Şamaxı" klubu "Qəbələ" klubu

    Son xəbərlər

    16:50

    Bakıda tibb müəssisəsindən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    16:49

    WUF13 Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın qlobal urbanizasiya gündəliyinin formalaşmasında fəal iştirakçısı olduğunu təsdiqləyir - RƏY

    Xarici siyasət
    16:49

    Azərbaycanın aparıcı sement istehsalçısının səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Biznes
    16:48
    Foto

    Fuad Babayev: Jurnalistin əsas aktivi auditoriyasıdır

    Media
    16:45

    Premyer Liqada 2026-cı ilin ilk oyunlarının başlama tarixləri açıqlanıb

    Futbol
    16:40

    Cevdet Yılmaz: "Çindən Avropaya uzanan ticarət əlaqələri Türkiyə və Azərbaycanın ittifaqı ilə formalaşacaq"

    Biznes
    16:38

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Növbəti ildə nəticələrin daha yaxşı olacağına inanıram"

    Fərdi
    16:34

    ICESCO-nun Baş direktoru İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    16:33

    Azərbaycan dənizçilik standartlarının təkmilləşdirilməsi üzrə yeni təşəbbüslər irəli sürüb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti