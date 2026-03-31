    Зеленский: Россия отводит Украине два месяца на вывод ВСУ из Донбасса

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская сторона настаивает на выводе ВСУ из Донбасса в течение двух месяцев.

    Как передает Report, об этом Зеленский написал в соцсети Х.

    "Сейчас Россия снова озвучивает американской стороне новые сроки достижения своих целей на фронте. Я удивлен, как можно в это верить. Россияне говорят, что за два месяца они захватят Донбасс. И якобы у Украины есть два месяца, чтобы выйти, и тогда война закончится. А если Украина в течение двух месяцев не выйдет, то Россия захватит Донбасс, и затем будет выдвигать другие условия. Логичный вопрос: если их цель только Донбасс, зачем они говорят, что пойдут дальше и что потом будут другие условия? То есть речь все же не только о Донбассе. Их цели нам понятны", - сказал он.

    По его словам, ВС РФ не смогут ничего захватить за два месяца и прекрасно это понимают: "Они оказывают давление. Сегодня Россия давит на США, потому что приближаются промежуточные выборы".

    Zelenski: Rusiya Ukraynaya SQ-nin Donbasdan çıxarılması üçün iki ay vaxt verir
    Zelenskyy says Russia insists on Ukraine's forces leaving Donbas within two months

