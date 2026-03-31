İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib ki, Rusiya tərəfi Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin (SQ) iki ay ərzində Donbasdan çıxarılmasında təkid edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Zelenski "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Hazırda Rusiya bir daha ABŞ tərəfinə cəbhədəki məqsədlərinə çatmaq üçün yeni müddətlər səsləndirir. Mən təəccüblənirəm ki, buna necə inanmaq olar. Ruslar deyirlər ki, iki ay ərzində Donbası ələ keçirəcəklər. Guya Ukraynanın çıxmaq üçün iki ay vaxtı var və onda müharibə bitəcək. Amma əgər Ukrayna iki ay ərzində çıxmasa, o zaman Rusiya Donbası ələ keçirəcək və daha sonra başqa şərtlər irəli sürəcək. Məntiqi sual yaranır: əgər onların məqsədi yalnız Donbasdırsa, niyə daha irəli gedəcəklərini və sonra başqa şərtlərin olacağını deyirlər? Yəni söhbət heç də yalnız Donbasdan getmir. Onların məqsədləri bizə aydındır", - o bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Rusiya Silahlı Qüvvələri iki ay ərzində heç nəyi ələ keçirə bilməyəcəklər və bunu çox yaxşı başa düşürlər: "Onlar təzyiq göstərirlər. Bu gün Rusiya ABŞ-yə təzyiq edir, çünki aralıq seçkiləri yaxınlaşır".

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Volodimir Zelenski Rusiya Ukrayna
    Зеленский: Россия отводит Украине два месяца на вывод ВСУ из Донбасса

    Son xəbərlər

    21:12

    Yorgensen: Aİ Azərbaycandan tədarükü artıraraq enerji resurslarının idxalını diversifikasiya edir

    Energetika
    21:03

    Zelenski: Rusiya Ukraynaya SQ-nin Donbasdan çıxarılması üçün iki ay vaxt verir

    Digər ölkələr
    20:54

    Azərbaycan Basketbol Liqasında müntəzəm mövsüm başa çatıb, "Abşeron Lions"un oyunçusu ciddi zədə alıb

    Komanda
    20:42

    Tramp: Hörmüz boğazı İranla münaqişənin tezliklə başa çatmasından sonra açılacaq

    Digər ölkələr
    20:39

    Türkiyənin U-21 millisinin baş məşqçisi Egemen Korkmaz oyun zamanı xəstəxanaya aparılıb

    Futbol
    20:35

    Pezeşkian: Müharibəyə müdaxilə təhlükəli nəticələrə səbəb olacaq - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:12

    Sabah Bakının iki rayonunda qaz olmayacaq

    İnfrastruktur
    20:11

    "Tottenhem" yeni baş məşqçisini açıqlayıb

    Futbol
    20:07

    Azərbaycanın təhsil nailiyyətləri UNESCO-nun hesabatında yer alıb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti