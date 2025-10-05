Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Зеленский: Россия атаковала Украину 50 ракетами и 500 дронами

    Другие страны
    • 05 октября, 2025
    • 14:07
    Зеленский: Россия атаковала Украину 50 ракетами и 500 дронами

    Украина в ночь на 5 октября снова подверглась комбинированной атаке со стороны российских войск.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

    По его словам, ВС РФ выпустили более 50 ракет и около 500 ударных дронов, среди которых были крылатые ракеты, "Шахеды" и "Кинжалы". Под ударом оказались Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская области.

    "На данный момент известно о 10 пострадавших из-за атаки. К сожалению, пятеро погибли. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных из-за этой агресии", - отметил Зеленский.

    Он добавил, что на местах продолжаются спасательные и восстановительные работы.

    "Сегодня россияне снова били по нашей инфраструктуре, по всему, что обеспечивает нормальную жизнь для людей. Нужно больше защиты, быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно по ПВО, чтобы лишить смысла этот воздушный террор", - заявил глава государства.

    Он также подчеркнул, что одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии.

    "США и Европа должны действовать, чтобы заставить (президента РФ Владимира) Путина остановиться", - добавил Зеленский.

    Владимир Зеленский ночная атака российско-украинская война
    Zelenski: Rusiya Ukraynaya 50 raket və 500 dronla hücum edib

    Последние новости

    14:44

    В Украине после атаки ВС РФ повреждены промышленные и энергетические объекты

    Другие страны
    14:27

    МИД Ирана: Каирское соглашение с МАГАТЭ утратило свою силу

    В регионе
    14:07

    Зеленский: Россия атаковала Украину 50 ракетами и 500 дронами

    Другие страны
    14:01

    Погода на Абшероне завтра будет благоприятной для метеочувствительных людей

    Экология
    14:00

    III Игры СНГ: В Ханкенди завершились соревнования по стрельбе из лука

    Индивидуальные
    13:40

    III Игры СНГ: Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 обыграла Казахстан

    Командные
    13:39

    Кобахидзе: Грузия сохранит "режим односторонней дружбы" с Молдовой

    В регионе
    13:36

    Путин: Поставки Tomahawk Киеву разрушат отношения РФ и США

    В регионе
    13:33
    Фото

    Президент Федерации гребли РФ: III Игры СНГ организованы на высоком уровне

    Индивидуальные
    Лента новостей