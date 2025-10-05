Зеленский: Россия атаковала Украину 50 ракетами и 500 дронами

Украина в ночь на 5 октября снова подверглась комбинированной атаке со стороны российских войск.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

По его словам, ВС РФ выпустили более 50 ракет и около 500 ударных дронов, среди которых были крылатые ракеты, "Шахеды" и "Кинжалы". Под ударом оказались Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская области.

"На данный момент известно о 10 пострадавших из-за атаки. К сожалению, пятеро погибли. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных из-за этой агресии", - отметил Зеленский.

Он добавил, что на местах продолжаются спасательные и восстановительные работы.

"Сегодня россияне снова били по нашей инфраструктуре, по всему, что обеспечивает нормальную жизнь для людей. Нужно больше защиты, быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно по ПВО, чтобы лишить смысла этот воздушный террор", - заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии.

"США и Европа должны действовать, чтобы заставить (президента РФ Владимира) Путина остановиться", - добавил Зеленский.