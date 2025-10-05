İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Zelenski: Rusiya Ukraynaya 50 raket və 500 dronla hücum edib

• 05 oktyabr, 2025
• 14:28

    • 05 oktyabr, 2025
    • 14:28
    Zelenski: Rusiya Ukraynaya 50 raket və 500 dronla hücum edib

    Oktyabrın 5-ə keçən gecə Ukrayna yenidən Rusiya qoşunlarının hücumuna məruz qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Rusiya silahlı qüvvələri 50-dən çox raket və təxminən 500 hücum dronu, o cümlədən qanadlı raketlər, "Şahed" və "Kinjal" tipli silahlar buraxıb. Hücumlar Lviv, İvano-Frankivsk, Zaporojye, Çerniqov, Sumı, Xarkov, Xerson, Odessa və Kirovoqrad vilayətlərini əhatə edib.

    "Hücum nəticəsində 10 nəfərin xəsarət aldığı məlumdur. Təəssüf ki, beş nəfər həlak olub. Bu təcavüz nəticəsində yaxınlarını itirən hər kəsə dərin hüznünü bildirirəm", - Zelenski qeyd edib.

    O deyib ki, zərbələrə məruz qalan yerlərdə xilasetmə və bərpa işləri davam edir.

    Zelenski həmçinin vurğulayıb ki, hava məkanında birtərəfli atəşkəs mümkündür və məhz bu, həqiqi diplomatiyaya yol aça bilər.

    "ABŞ və Avropa (Rusiya Prezidenti Vladimir) Putini dayandırmağa məcbur etmək üçün tədbir görməlidir", - Ukrayna lideri əlavə edib.

    Зеленский: Россия атаковала Украину 50 ракетами и 500 дронами
    Zelenskyy: Russia attacked Ukraine with 50 missiles and 500 drones

