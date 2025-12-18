Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Зеленский: Использование российских активов для поддержки Украины справедливо

    • 18 декабря, 2025
    • 19:06
    Зеленский: Использование российских активов для поддержки Украины справедливо

    Сегодня на встрече с лидерами ЕС президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости утвердить решение о выделении Киеву репарационного кредита за счет российских активов.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом он сказал по итогам встречи с главами государств и правительств европейских стран в рамках заседания Совета ЕС в Брюсселе.

    "Это решение важно, и это не только вопрос финансовой поддержки Украины, но и другого характера...Но мы уверены, что они (РФ) сделают все, чтобы заблокировать это решение",- заявил Зеленский.

    По его словам, большинство лидеров поддерживают выделение репарационного кредита: "Однако я не могу выступать от их имени. Но я думаю, что мы едины в одном – нельзя оставлять вопрос финансирования Украины на следующий год нерешенным".

    Зеленский добавил, что в 2026 году стране грозит дефицит бюджета в 45-50 млрд евро.

    "В условиях, когда предпринимаются дипломатические усилия по прекращению войны, а со стороны России звучат сигналы скорее о войне, чем о мире, Украина должна оставаться сильной", - заявил украинский президент, отметив, что речь идет о способности страны в целом вести войну.

    Он подчеркнул, что Украина заслуживает репараций, учитывая масштабный ущерб, нанесенный РФ с момента полномасштабного вторжения: "И использовать эти активы против их атак абсолютно справедливо".

    Владимир Зеленский репарационный кредит российско-украинская война российские активы Евросоюз Совет ЕС
    Zelenski: Rusiya reparasiya krediti ilə bağlı qərarı bloklamaq üçün əlindən gələni edəcək
    Zelenskyy says using Russian assets to support Ukraine is absolutely fair

    Лента новостей