Зеленский: РФ не прекращала атаки в ночь на 8 мая, нанесла более 850 ударов дронами

Россия в ночь на 8 мая нанесла по территории Украины более 850 ударов беспилотниками различных типов.

Как сообщает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в общей сложности было зафиксировано более 140 обстрелов украинских позиций и 10 штурмовых действий со стороны РФ.

"В течение прошлой ночи российская армия продолжила наносить удары по украинским позициям. По состоянию на 7 утра было зафиксировано уже более 140 обстрелов позиций на фронте. Россияне за эту ночь провели 10 штурмовых действий, больше всего - на Славянском направлении. Также было нанесено более 850 ударов дронами различных типов: FPV, "Ланцет" и другие. Применялись и ударные беспилотники. Не прекращалось и использование разведывательных дронов в небе над прифронтовыми территориями. Все это ясно свидетельствует о том, что с российской стороны не было даже имитации попытки прекращения огня на фронте", - написал президент.