İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Zelenski: Rusiya bu gecə dronlarla Ukrayna ərazisinə 850-dən çox zərbə endirib

    Digər ölkələr
    • 08 may, 2026
    • 10:29
    Zelenski: Rusiya bu gecə dronlarla Ukrayna ərazisinə 850-dən çox zərbə endirib

    Rusiya mayın 8-nə keçən gecə Ukrayna ərazisinə müxtəlif tipli pilotsuz uçuş aparatları ilə 850-dən çox zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski özünün "Telegram" kanalında yazıb.

    O qeyd edib ki, ümumilikdə Rusiya tərəfindən Ukrayna mövqelərinə 140-dan çox atəş və 10 hücum əməliyyatı qeydə alınıb:

    "Ötən gecə ərzində Rusiya ordusu Ukrayna mövqelərinə zərbələr endirməyə davam edib. Səhər saat 7-yə olan məlumata görə, cəbhədəki mövqelərə artıq 140-dan çox atəş qeydə alınıb. Rusiyalılar bu gecə ərzində 10 hücum əməliyyatı həyata keçirib, ən çoxu - Slavyansk istiqamətində olub. Həmçinin müxtəlif tipli dronlarla 850-dən çox zərbə endirilib: Zərbə pilotsuz uçuş aparatları da tətbiq edilib. Cəbhəboyu ərazilər üzərindəki səmada kəşfiyyat dronlarının istifadəsi də dayandırılmayıb. Bütün bunlar onu aydın şəkildə göstərir ki, Rusiya tərəfindən cəbhədə atəşkəs cəhdinin heç imitasiyası da olmayıb".

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Volodimir Zelenski
    Зеленский: РФ не прекращала атаки в ночь на 8 мая, нанесла более 850 ударов дронами

    Son xəbərlər

    10:46

    Azərbaycan vətəndaşı Monteneqroda tikinti sektorunda istismar edilib

    Milli Məclis
    10:43

    Azərbaycan maliyyə cinayətləri ilə mübarizədə süni intellektdən istifadəyə başlayıb

    Maliyyə
    10:43

    Azərbaycan və Çili arasında siyasi məsləhətləşmələr aparılıb

    Xarici siyasət
    10:41

    "Türk Mətbəxi Həftəsi - 2026"nın mövzusu açıqlanıb

    Region
    10:41

    Bakının Dəmirçizadə küçəsi ilə Xətai prospektinin kəsişməsində dəyişiklik ediləcək

    İnfrastruktur
    10:37

    Çində zavodda partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 37-yə çatıb

    Digər ölkələr
    10:36

    Sirab kəndində avtomobil qaz xəttini zədələyib, təchizat dayanıb

    Hadisə
    10:36

    Məcnun Məmmədov: "Aqrar ixtisas məzunlarının məşğulluq səviyyəsi 65 %-ə çatıb"

    ASK
    10:32

    Kamran Əliyev: Dünyada və regionda baş verən proseslər narahatlıq doğurur

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti