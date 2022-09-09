Зеленский рассказал о новых успехах ВСУ

Защитники Украины в Харьковской области освободили более 30 населенных пунктов. Освобожденные населенные пункты взяты под контроль.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении.
"Наша армия, разведка и Служба безопасности Украины продолжают активные действия на нескольких оперативных направлениях. Успешно продолжают", - поделился президент.
Глава Украины добавил, что "на это время ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области".