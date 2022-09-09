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Зеленский рассказал о новых успехах ВСУ

Зеленский рассказал о новых успехах ВСУ Защитники Украины в Харьковской области освободили более 30 населенных пунктов. Освобожденные населенные пункты взяты под контроль.
Другие страны
9 сентября 2022 г. 23:57
Зеленский рассказал о новых успехах ВСУ

Защитники Украины в Харьковской области освободили более 30 населенных пунктов. Освобожденные населенные пункты взяты под контроль.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении.

"Наша армия, разведка и Служба безопасности Украины продолжают активные действия на нескольких оперативных направлениях. Успешно продолжают", - поделился президент.

Глава Украины добавил, что "на это время ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области".

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Ukrayna ordusu Xarkovda 30-dan çox yaşayış məntəqəsini azad edib”

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