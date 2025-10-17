Зеленский провел встречу с представителями оборонной компании Lockheed Martin

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями американской оборонной компании Lockheed Martin и обсудил с ними потенциал сотрудничества и возможности усиления защиты Украины.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

"Президент проинформировал о конкретных потребностях Украины в системах ПВО и ракетах к ним, а также в самолетах F-16. Представители Lockheed Martin рассказали о производственных возможностях компании", - говорится в сообщении.