Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Зеленский провел встречу с представителями оборонной компании Lockheed Martin

    Другие страны
    • 17 октября, 2025
    • 11:37
    Зеленский провел встречу с представителями оборонной компании Lockheed Martin

    Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями американской оборонной компании Lockheed Martin и обсудил с ними потенциал сотрудничества и возможности усиления защиты Украины.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

    "Президент проинформировал о конкретных потребностях Украины в системах ПВО и ракетах к ним, а также в самолетах F-16. Представители Lockheed Martin рассказали о производственных возможностях компании", - говорится в сообщении.

    Lockheed Martin Украина Владимир Зеленский США российско-украинская война
    Ukrayna ABŞ-dən HHM sistemləri, raketlər, "F-16" təyyarələri istəyir

    Последние новости

    11:56

    Посол ЕС в Армении: Готовы внести вклад в реализацию TRIPP

    В регионе
    11:55

    ЭСКАТО: Азербайджан демонстрирует впечатляющие результаты в борьбе с изменением климата

    Экология
    11:55

    В Бухаресте произошел сильный взрыв в многоэтажке, есть погибшие и раненые

    Другие страны
    11:52
    Фото

    Аббас Аббасов: Колониальные зверства Бельгии в Африке - ужасающий пример человеческих страданий

    Внешняя политика
    11:47

    Цены на газ в Европе упали ниже $390 за тыс. кубометров

    Энергетика
    11:46

    Умайра Тагиева: В Азербайджане будет создана система раннего оповещения

    Экология
    11:37

    Зеленский провел встречу с представителями оборонной компании Lockheed Martin

    Другие страны
    11:22

    В Кишиневском аэропорту в багаже пассажира обнаружили взрывчатое вещество

    Другие страны
    11:18

    Мэр Куала-Лумпура: Баку может стать площадкой для первого заседания АСЕАН по устойчивому развитию

    Инфраструктура
    Лента новостей