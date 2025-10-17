Зеленский провел встречу с представителями оборонной компании Lockheed Martin
Другие страны
- 17 октября, 2025
- 11:37
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями американской оборонной компании Lockheed Martin и обсудил с ними потенциал сотрудничества и возможности усиления защиты Украины.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
"Президент проинформировал о конкретных потребностях Украины в системах ПВО и ракетах к ним, а также в самолетах F-16. Представители Lockheed Martin рассказали о производственных возможностях компании", - говорится в сообщении.
Последние новости
11:56
Посол ЕС в Армении: Готовы внести вклад в реализацию TRIPPВ регионе
11:55
ЭСКАТО: Азербайджан демонстрирует впечатляющие результаты в борьбе с изменением климатаЭкология
11:55
В Бухаресте произошел сильный взрыв в многоэтажке, есть погибшие и раненыеДругие страны
11:52
Фото
Аббас Аббасов: Колониальные зверства Бельгии в Африке - ужасающий пример человеческих страданийВнешняя политика
11:47
Цены на газ в Европе упали ниже $390 за тыс. кубометровЭнергетика
11:46
Умайра Тагиева: В Азербайджане будет создана система раннего оповещенияЭкология
11:37
Зеленский провел встречу с представителями оборонной компании Lockheed MartinДругие страны
11:22
В Кишиневском аэропорту в багаже пассажира обнаружили взрывчатое веществоДругие страны
11:18