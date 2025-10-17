İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Ukrayna ABŞ-dən HHM sistemləri, raketlər, "F-16" təyyarələri istəyir

    Digər ölkələr
    • 17 oktyabr, 2025
    • 11:53
    Ukrayna ABŞ-dən HHM sistemləri, raketlər, F-16 təyyarələri istəyir

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ-nin "Lockheed Martin" müdafiə şirkətinin nümayəndələri ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-ləri ölkə liderinin mətbuat xidmətinə istinadən bildirib.

    "Prezident Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemləri (HHM) və onlar üçün raketlər, həmçinin "F-16" təyyarələrinə olan ehtiyacları barədə məlumat verib.

    "Lockheed Martin"in nümayəndələri şirkətin istehsal imkanları barədə danışıblar", - məlumatda deyilir.

    Ukrayna Volodimir Zelenski Hava Hücumundan Müdafiə
    Зеленский провел встречу с представителями оборонной компании Lockheed Martin

    Son xəbərlər

    12:13

    Regional və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük çərçivəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi I oxunuşda təsdiqlənib

    Milli Məclis
    12:11

    Buxarestdə yaşayış binasında güclü partlayış olub, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    12:10

    İlham Mirzəliyev: "Əsas hədəfimiz dövlət büdcəsindən asılılığı minimum səviyyəyə endirməkdir" - MÜSAHİBƏ

    Energetika
    12:06

    Milli Məclis hakimlər haqqında dəyişiklikləri I oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    12:05

    İranda daş kömür emalı müəssisəsində tavan uçub, ölən və yaralananlar var

    Region
    12:03

    Vaqif Cavadov: "Tvente"də gördüklərim və öyrəndiklərim məşqçilik karyeramda çox faydalı olacaq" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    12:02
    Foto

    Gürcüstan və Türkiyə sahil mühafizələri birgə təlimlər keçirib

    Region
    12:02

    Bu ilin doqquz ayında dəyəri 170 milyon manatdan çox narkotik dövriyyədən çıxarılıb

    Hadisə
    11:59

    Ötən doqquz ayda narkotiklərlə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilənlərin sayı açıqlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti