Зеленский проведет в Осло переговоры с премьером Норвегии
Другие страны
- 22 октября, 2025
- 13:24
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в среду с визитом в Норвегию.
Как передает Report, со ссылкой на Aftenposten, об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров журналистам.
Согласно информации, в аэропорту Осло его встретил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.
"Норвегия поддерживает Украину в ее стремлении к прочному и справедливому миру, которого заслуживает украинский народ", - заявил Йонас Гар Стёре журналистам.
Отмечается, что визит в Норвегию является частью европейского турне Зеленского.
Известно, что президент Украины сегодня отправится с визитом в Швецию.
