Зеленский проведет в Осло переговоры с премьером Норвегии

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в среду с визитом в Норвегию.

Как передает Report, со ссылкой на Aftenposten, об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров журналистам.

Согласно информации, в аэропорту Осло его встретил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

"Норвегия поддерживает Украину в ее стремлении к прочному и справедливому миру, которого заслуживает украинский народ", - заявил Йонас Гар Стёре журналистам.

Отмечается, что визит в Норвегию является частью европейского турне Зеленского.

Известно, что президент Украины сегодня отправится с визитом в Швецию.