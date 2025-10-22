Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Зеленский проведет в Осло переговоры с премьером Норвегии

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 13:24
    Зеленский проведет в Осло переговоры с премьером Норвегии

    Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в среду с визитом в Норвегию.

    Как передает Report, со ссылкой на Aftenposten, об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров журналистам.

    Согласно информации, в аэропорту Осло его встретил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

    "Норвегия поддерживает Украину в ее стремлении к прочному и справедливому миру, которого заслуживает украинский народ", - заявил Йонас Гар Стёре журналистам.

    Отмечается, что визит в Норвегию является частью европейского турне Зеленского.

    Известно, что президент Украины сегодня отправится с визитом в Швецию.

    Владимир Зеленский Норвегия визит Йонас Гар Стёре
    Zelenski Osloda Norveçin Baş naziri ilə danışıqlar aparacaq

