Zelenski Osloda Norveçin Baş naziri ilə danışıqlar aparacaq
- 22 oktyabr, 2025
- 13:59
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bu gün Norveçə səfər edib.
"Report" "Aftenposten"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidentinin mətbuat katibi Sergey Nikiforov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Məlumata görə, Oslo hava limanında onu Norveçin Baş naziri Yonas Qar Störe qarşılayıb.
"Norveç Ukrayna xalqının layiq olduğu davamlı və ədalətli sülhə nail olmağa can atan Kiyevi dəstəkləyir", - Yonas Qar Störe jurnalistlərə bildirib.
Norveçə səfər Zelenskinin Avropa turnesi çərçivəsində həyata keçirilir.
Xəbər verildiyi kimi, Ukrayna Prezidenti bu gün İsveçə səfər edəcək.
