Zelenski İsveç Baş naziri ilə müdafiə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edəcək
- 22 oktyabr, 2025
- 10:46
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bu gün İsveçə səfəri çərçivəsində Linçepinq şəhərində ölkənin Baş naziri Ulf Kristerssonla görüşəcək.
"Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsveç hökumətinin bəyanatında deyilir.
"Prezident Zelenski və baş nazirin keçirəcəyi birgə mətbuat konfransında hərbi təyinatlı məhsulların ixracı ilə bağlı məlumatlar təqdim ediləcək", - bəyanatda bildirib.
Bundan başqa, liderlər Linçepinqdə adı açıqlanmayan müəssisəni ziyarət edəcəklər.
