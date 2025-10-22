Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Зеленский сегодня обсудит с лидером Швеции вопросы оборонного сотрудничества

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 10:37
    Зеленский сегодня обсудит с лидером Швеции вопросы оборонного сотрудничества

    Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетит Швецию, чтобы встретиться с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном в городе Линчепинг.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в заявлении шведского правительства.

    "Президент Зеленский и премьер-министр проведут совместную пресс-конференцию, на которой представят новости, касающиеся экспорта продукции военного назначения", - сообщило правительство Швеции.

    Также отмечается, что лидеры посетят в Линчепинг некое предприятие, однако о какой именно компании идет речь, не уточняется.

    Линчепинг - производственный центр оборонного подрядчика Saab, производитель истребителя JAS 39 Gripen, разведывательного самолета GlobalEye, ракетных систем, противотанкового пехотного оружия и другого снаряжения. Ранее в этом месяце Кристерссон заявил, что они с Зеленским обсуждали интерес Киева к самолету Saab JAS Gripen на встрече европейских лидеров в Копенгагене.

    Лента новостей