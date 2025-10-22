Зеленский сегодня обсудит с лидером Швеции вопросы оборонного сотрудничества

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетит Швецию, чтобы встретиться с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном в городе Линчепинг.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в заявлении шведского правительства.

"Президент Зеленский и премьер-министр проведут совместную пресс-конференцию, на которой представят новости, касающиеся экспорта продукции военного назначения", - сообщило правительство Швеции.

Также отмечается, что лидеры посетят в Линчепинг некое предприятие, однако о какой именно компании идет речь, не уточняется.

Линчепинг - производственный центр оборонного подрядчика Saab, производитель истребителя JAS 39 Gripen, разведывательного самолета GlobalEye, ракетных систем, противотанкового пехотного оружия и другого снаряжения. Ранее в этом месяце Кристерссон заявил, что они с Зеленским обсуждали интерес Киева к самолету Saab JAS Gripen на встрече европейских лидеров в Копенгагене.