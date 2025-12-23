Goranboyda qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb
Hadisə
- 23 dekabr, 2025
- 08:51
Goranboyda qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Yolpaq kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, 1971-ci il təvəllüdlü Aidə Eyvazova dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
09:06
Mərdəkanda işıq olmayacaqEnergetika
09:02
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.12.2025)Maliyyə
09:02
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.12.2025)Maliyyə
08:59
Xəzər dənizində zəlzələ olubHadisə
08:51
Goranboyda qadın dəm qazından zəhərlənərək ölübHadisə
08:47
Foto
Ankarada Musiqi və Gözəl Sənətlər Universiteti ərazisindəki küçəyə Üzeyir Hacıbəylinin adı verilibRegion
08:38
KİV: Vaşinqton Hələbdə atəşkəsə razılaşmaq üçün SDQ-yə təzyiq göstəribDigər ölkələr
08:29
Bu gün Sumqayıtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
08:17
Foto