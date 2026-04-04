Зеленский прибыл в Стамбул на переговоры с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Стамбул, где намерен провести переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"У Зеленского запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - отметил он.

При этом повестку переговоров Никифоров не обнародовал. Однако некоторые украинские СМИ отмечают, что речь, в частности, пойдет о соглашениях по перехватчикам дронов.

Никифоров добавил, что в рамках визита президент Украины также встретится с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Отметим, накануне, 3 апреля, президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование российско-украинского конфликта.