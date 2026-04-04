Volodimir Zelenski: Ərdoğanla substantiv danışıqlar hazırlanıb - YENİLƏNİB
- 04 aprel, 2026
- 14:54
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski türkiyəli həmrakı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla substantiv danışıqlara başladığını deyib.
"Report"un məlumatına görə, Ukraynanın dövlət başçısı "X" sosial şəbəkəsində qeyd edib ki, İstanbulda mühüm görüşlər planlaşdırılıb:
"İstanbula gəldim, burada mühüm görüşlər planlaşdırılıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla substantiv danışıqlar hazırlanıb. İnsanların həyatının real müdafiəsini təmin etmək, Avropamızda, eləcə də Yaxın Şərqdə sabitliyi irəli aparmaq və təhlükəsizliyə zəmanət vermək üçün tərəfdaşlığımızı gücləndiməyə çalışırıq. Birgə səylər həmişə ən yaxşı nəticələr verir".
Arrived in Istanbul, where important meetings are scheduled. Substantive talks have been prepared with the President of Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2026
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski İstanbula səfər edib və Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla danışıqlar aparmaq niyyətindədir.
"Report" Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Ukrayna Prezidentinin mətbuat katibi Sergey Nikiforov bildirib.
"Zelenskinin Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla danışıqları planlaşdırılır", - o qeyd edib.
Bununla belə, Nikiforov danışıqların gündəliyini açıqlamayıb. Lakin bəzi Ukrayna mediası qeyd edir ki, söhbət xüsusilə dron əleyhinə vasitələrə dair razılaşmalardan gedəcək.
O əlavə edib ki, səfər çərçivəsində Ukrayna Prezidenti Konstantinopol patriarxı Varfolomeylə də görüşəcək.
Qeyd edək ki, ötən gün, aprelin 3-də Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan telefon danışığı aparıb, bu zaman Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanmasını müzakirə ediblər.