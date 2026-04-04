    Volodimir Zelenski: Ərdoğanla substantiv danışıqlar hazırlanıb - YENİLƏNİB

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski türkiyəli həmrakı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla substantiv danışıqlara başladığını deyib.

    "Report"un məlumatına görə, Ukraynanın dövlət başçısı "X" sosial şəbəkəsində qeyd edib ki, İstanbulda mühüm görüşlər planlaşdırılıb:

    "İstanbula gəldim, burada mühüm görüşlər planlaşdırılıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla substantiv danışıqlar hazırlanıb. İnsanların həyatının real müdafiəsini təmin etmək, Avropamızda, eləcə də Yaxın Şərqdə sabitliyi irəli aparmaq və təhlükəsizliyə zəmanət vermək üçün tərəfdaşlığımızı gücləndiməyə çalışırıq. Birgə səylər həmişə ən yaxşı nəticələr verir".

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski İstanbula səfər edib və Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla danışıqlar aparmaq niyyətindədir.

    "Report" Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Ukrayna Prezidentinin mətbuat katibi Sergey Nikiforov bildirib.

    "Zelenskinin Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla danışıqları planlaşdırılır", - o qeyd edib.

    Bununla belə, Nikiforov danışıqların gündəliyini açıqlamayıb. Lakin bəzi Ukrayna mediası qeyd edir ki, söhbət xüsusilə dron əleyhinə vasitələrə dair razılaşmalardan gedəcək.

    O əlavə edib ki, səfər çərçivəsində Ukrayna Prezidenti Konstantinopol patriarxı Varfolomeylə də görüşəcək.

    Qeyd edək ki, ötən gün, aprelin 3-də Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan telefon danışığı aparıb, bu zaman Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanmasını müzakirə ediblər.

    Volodimir Zelenski Rəcəb Tayyib Ərdoğan İstanbul
    Зеленский прибыл в Стамбул на переговоры с Эрдоганом
    Zelenskyy arrives in Istanbul for talks with Erdogan

    Son xəbərlər

    19:03

    İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edir

    Digər ölkələr
    18:55

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:50

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    18:45
    Foto

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində YAP ərazi ilk partiya təşkilatına yeni sədr və sədr müavini seçilib

    ASK
    18:40
    Foto

    TÜRKSOY-un Baş Katibi: "1926-cı ildə Bakıda keçirilən Türkoloji Qurultay türk dünyasının birliyi yolunda əhəmiyyətli mərhələ olub"

    Xarici siyasət
    18:40
    Foto

    Tbilisidə Mehriban Əliyevanın şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    18:38
    Foto

    Gəncədə yeniyetmə cüdoçular üçün beynəlxalq təlim-məşq toplanışına start verilib

    Fərdi
    18:27
    Foto

    İrandan Azərbaycana indiyədək 3 322 nəfər təxliyə olunub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti