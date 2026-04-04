    Rusiya İranın "Buşehr" AES-də çalışan mütəxəssislərinin təxliyəsinə başlayıb

    Region
    • 04 aprel, 2026
    • 17:55
    Rusiya İranın Buşehr AES-də çalışan mütəxəssislərinin təxliyəsinə başlayıb

    İranın "Buşehr" Atom Elektrik Stansiyasına yaxın əraziyə mərmi düşdükdən sonra Rusiya orada çalışan mütəxəssislərinin təxliyəsinə başlayıb.

    "Report"un Rusiya mətbuatına istinadən verdiyi xəbərə əsasən, bunu "Rosatom"un rəhbəri Aleksey Lixaçov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, zərbədən 20 dəqiqə sonra təxliyə başlayıb:

    "Salonunda 198 nəfər olan avtobuslar İran-Ermənistan sərhədinə yönəlib. Bu ən böyük təxliyə dalğasıdır".

    A.Lixaçov ümid edir ki, rusiyalı mütəxəssislər 2-3 günə İranın ərazisindən çıxıb öz evlərində olacaqlar.

    "Rosatom" rəhbəri bildirib ki, marşrutun təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bu barədə məlumat ABŞ və İsrailin müvafiq orqanlarına verilib.

    Qeyd edək ki, şənbə günü "Buşehr" AES-in yaxınlığında mərmi partlayıb. Bundan əvvəl bu ərazi üç dəfə - martın 17, 24 və 27-də atışı tutulub.

    Buşehr AES ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Лихачев: Cнаряд задел контур защиты АЭС "Бушер"
    Likhachev: Shell hit protective perimeter of Iran's Bushehr nuclear plant

    Son xəbərlər

    19:26

    Qazaxıstanın 58 universitetində 333 Azərbaycanın vətəndaşı təhsil alır

    Elm və təhsil
    19:24

    "Azərpambıq" ixracdan iki ayda 7 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib

    ASK
    19:22

    Tramp: İran indi bir ay əvvəlkindən daha zəifdir

    Digər ölkələr
    19:19
    Foto

    Almatıda Qazaxıstan və Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin II Rektorlar Forumu keçirilib

    Elm və təhsil
    19:11

    Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıb

    ASK
    19:06

    Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındır

    Futbol
    19:05

    Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıb

    Region
    19:03

    İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edib

    Digər ölkələr
    18:55

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti