Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Лихачев: Cнаряд задел контур защиты АЭС "Бушер"

    В регионе
    • 04 апреля, 2026
    • 17:47
    Лихачев: Cнаряд задел контур защиты АЭС Бушер

    Снаряд, разорвавшийся вблизи АЭС "Бушер" в Иране, задел ее контур защиты.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

    "Пока, к сожалению, события развиваются по самому такому нежелательному прогнозу. Как говорится, плохие предчувствия нас не обманули. (...) Сегодня в 7:20 примерно утра по Москве был нанесен удар уже фактически в контур защиты, в контур физической защиты станции. Была зафиксирована первая гибель работника, очевидно, службы безопасности станции, гражданина Ирана. Остается лишь гадать: это был случайный прилет или целенаправленный удар, но он был", - сказал он журналистам в субботу в Екатеринбурге.

    Он также отметил, что сегодня утром началась основная волна эвакуации сотрудников с иранской АЭС "Бушер".

    "Мы, как и планировали, именно сегодня начали основную волну эвакуации, где-то минут через 20 примерно после этого злосчастного удара. Автобусы двинулись со стороны станции Бушер в сторону ирано-армянской границы. 198 человек, если быть точными, самая большая волна эвакуации, находится в автобусах", - сказал он.

    По словам Лихачева, ожидается, что в течение 2,5-3 суток эвакуированные безопасно пересекут территорию Ирана и прибудут домой.

    Он отметил, что были проинформированы соответствующие службы Израиля и США, а иранская сторона обеспечивает безопасность маршрута.

