    Azərbaycanda elektron əmtəə-nəqliyyat qaimələri digər sistemlərə inteqrasiya ediləcək

    Biznes
    • 04 aprel, 2026
    • 17:58
    Azərbaycanda elektron əmtəə-nəqliyyat qaimələri digər sistemlərə inteqrasiya ediləcək

    Azərbaycanda elektron əmtəə-nəqliyyat qaimələrinin digər sistemlərə inteqrasiyası istiqamətində iş aparılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Vergi siyasəti baş idarəsinin Vergi qanunvericiliyinin tətbiqi şöbəsinin baş dövlət vergi müfəttişi Anar Cabbarov Bakıda keçirilən "Vergi və Mühasibatlıq Zirvəsi"ndə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda bu sahədə müəyyən texniki və sistem məsələləri mövcuddur, onların aradan qaldırılması üçün müzakirələr aparılır.

    "Elektron əmtəə-nəqliyyat qaimələrinin digər qurumların, o cümlədən Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin sisteminə inteqrasiyası istiqamətində işlər davam etdirilir. Gələcəkdə sistemlərin avtomatik inteqrasiyası nəzərdə tutulsa da, bunun konkret tətbiq müddəti hələ müəyyən edilməyib", - o deyib.

    İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti Elektron əmtəə-nəqliyyat qaimələri Anar Cabbarov Vergi və Mühasibatlıq Zirvəsi
    В Азербайджане электронные товарно-транспортные накладные интегрируют с другими системами

    Bütün Xəbər Lenti