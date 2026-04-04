В Азербайджане электронные товарно-транспортные накладные интегрируют с другими системами

В Азербайджане ведется работа по интеграции электронных товарно-транспортных накладных с другими системами.

Как передает Report, об этом заявил главный государственный налоговый инспектор отдела применения налогового законодательства Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы Анар Джаббаров на Саммите по налогам и бухгалтерскому учету в Баку.

По его словам, в настоящее время в этой сфере существуют определенные технические и системные недостатки, ведутся обсуждения по их устранению.

"Продолжаются работы по интеграции электронных товарно-транспортных накладных с системами других ведомств, в том числе Агентства наземного транспорта Азербайджана. В перспективе предусмотрена автоматическая интеграция систем, однако конкретные сроки ее внедрения пока не определены", - отметил он.