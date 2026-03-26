Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
- 26 марта, 2026
- 19:30
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию с визитом.
Как передает Report, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
"Запланированы важные встречи. Мы ценим поддержку и поддерживаем тех, кто готов работать вместе с нами ради безопасности", - написал украинский лидер, не приведя деталей. Ранее сообщалось, что Украина намерена сотрудничать со странами Ближнего Востока в сфере безопасности, в частности, по укреплению обороны от беспилотников.
